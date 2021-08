Seriali “Lord of the Rings” (Zoti i Unazave) do të transmetohet në Amazon Prime nga 2 shtatori 2022, njoftoi vetë platforma e transmetimit së bashku me një imazh zyrtar të serialit.

Xhirimet janë zhvilluar në Zelandën e Re dhe seria e parë ka përfunduar, megjithatë ende nuk është zbuluar një titull ose intriga e serialit. Ajo që dihet është se seriali zhvillohet gjatë të ashtuquajturës Epoka e Dytë, që është mijëra vjet para librave për Zotin e Unazave dhe Hobbit.

Projekti fokusohet në një grup personazhesh, të rinj dhe edhe tashmë të njohur, në luftën e tyre kundër së keqes në Tokën e Mesme.

Në grupin e aktorëve janë Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, etj.