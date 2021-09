Është radha e Champions. Pasi nisën kampionate e u kthye futbolli ndërkombtar, tashmë mund të shijojmë edhe përplasjet e para të klubeve më të mira në kontinent, në Champions League. Tetë ndeshjet e para të katër grupeve E, F, G dhe H ofrojnë spektakël të garantuar menjëherë.

GRUPI E

Natyrisht e gjithë vëmendja është në Kamp Noë, aty ku luan Barcelona e Bayern Mynih. Kjo jo vetëm se po flasim për ty klube të mëdha me lojtarë të jashtëzakonshëm, por edhe sepse midis është një 8-2 e arritur në Lisbonë që i jep katalnasve dëshirën për hakmarrje e bavarezëve supremaci. Për më tepër që është e para e blaugranave pa Lionel Messi. “Sigurisht, Barcelona nuk e ka më paparashikueshmërinë e kohës kur kishte Messin, por ata kanë lojtarë të tjerë në skuadër që kanë një rol shumë të rëndësishëm, si Frenkie De Jong ose Pedri. Ne jemi gati për çdo gjë, nuk mendoj se ata janë përkeqësuar shumë në krahasim me sezonet e fundit”, ka thënë në konferencë për shtyp Julian Nagelsmann, trajneri i Bayern Munich, në prag të debutimit të tij në Ligën e Kampionëve kundër katalanasve. E ka të qartë këtë edhe Koeman, që i beson mbi të gjithë tani Depay e një boshti skuadre të mbështetur nga lojtarë të talentuar. “E dimë se Bayern është një ekip i madh, madje edhe me cilësi individuale dhe njerëz me përvojë. Ka shumë interes për të konkuruar në këtë turne dhe ne luajmë në shtëpi. Do të përpiqemi të marrim një rezultat të mirë”, u shpreh trajneri i Barcelonës, që e sheh ndeshjen si një mundësi për t’u hakmarrë ndaj 2-8 në Lisbonë: “Ka disa lojtarë që e vuajtën shumë atë natë. Duhet të shihet si një mundësi për t’i bërë keq Bayern. Mund ta bëjmë, bëhet fjalë për të gjetur formulën e duhur”. Në sfidën tjetër në rolin e outsider, por jo edhe aq janë Dinamo Kiev e Benfika me përplasjen e parë në Ukrainë.

GRUPI F

Debutimi i Cristiano Ronaldos në Europë, në rikthimin tek Manchester United pas 12 vjetësh ka errësuar gjithcka tjetër në Grupin F, madje edhe vetë daljen e skuadrës së Solskjaer. E megjithatë, pas dygolëshit në Premier League kundër Neëcastle, portugezi kërkon të marrë skenën edhe në kompeticionin që dashuron më shumë. Djajtë e Kuq e nisin fushatën me bindjen se janë skuadra më e fortë, edhe pse në Zvicër, Young Boys do të mundohen tia bëjnë jetën të vështirë. Në Spanjë, në ndeshjen tjetër, Villareal do të presë Atalantën në shtëpi. Bergamaskët nuk janë më një surprizë, por vijnë nga një moment pak brilant. Emery në anën tjetër është shumë ekspert për tu befasuar dhe të besuarve të Gasperinit i ka kushtuar vëmendjen e duhur.

GRUPI G

Ekuilibër i madh me katër skuadra në pothuaj të njëjtin nivel në Grupin G. Sevilla ndoshta ka dicka më shumë se të tjerët, por andaluzianët duhet ti japin provat në debutimin kundër Salzburg. Në Ramos Sanchez Pizjuan do të jetë një ndeshje shumë interesante, në të cilën spanjollët duan të vendosin menjëherë dikatin, pa harruar se Lille nuk e ka nisur mirë, por mbetet kampione e Francës. Ata do ta nisin fushatën në shtëpi kundër Ëolfsburg, një tjetër kundërshtar që nuk dëshiron të dalë pa gjurmë nga kjo histori.

GRUPI H

Kampionët në fuqi të Europës nis mbrojtjen e titullit në shtëpi kundër Zenit Shen Petersburg. Një ndeshje që mund të vendosë shumë për mënyrën si do të pozicionohet grupi, sepse në ndeshjen tjetër Juventus do të udhëtojë drejt Malmoes. Bardhezinjtë kërkojnë të fshijnë fillimin katastrofik në kampionat (kurrë aq keq që nga 2015-16, i cili më pas përfundoi me titull). Suedezët janë i njëjti kundërshtar kundër të cilit Allegri filloi aventurën e tij me Juventus në Evropë, e cila arriti kulmin me finalen në Berlin në fund të atij sezoni. Por këtë herë gjërat janë ndryshe dhe Malmoe rrezikon të bëhet i frikshëm pavarësisht faktit se në nivel teknik duhet të jetë inferior ndaj Zonjës. Në krahasim me transfertën e Napolit, trajneri toskan do të jetë në gjendje të llogarisë kthimin e lojtarëve të Amerikës së Jugut. Sidoqoftë, do të mungojë Federico Chiesa. Gjithësesi Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur dhe Cuadrado (i kthyer në Itali pas problemeve të gastroenteritit dhe gati për të luajtur) duhet t’i ndryshojnë fytyrën e një ekipi në kërkim të identitetit të humbur. Pothuajse të zhdukur pas lamtumirës së Cristiano Ronaldos. Në portë do të jetë ende Szczesny, por, siç tha vetë Allegri, atij nuk do t’i jepet asnjë shans i mëtejshëm pas gabimeve të shumta të paguara me çmim të lartë nga ekipi. Nuk është grumbulluar Bernardeschi për një shqetësim të vogël muskular në fund, përveç Arthur dhe Kaio Jorge.