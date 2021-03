Sipas MeteoAlb: Vranësirat dhe reshjet e shiut e dëborës dominojnë të gjithë territorin, KU më të dukshme do të jenë në zonat veriore dhe verilindore. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë largim gradual të reshjeve të shiut e dëborës duke lënë vendin në ndikimin e moti të vranët dhe intervaleve me kthjellime.

Temperaturat e ajrit ulen me të paktën 2 gradë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 14°C.