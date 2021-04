Deri më tani, në të gjithë vendin janë numëruar rreth 40% e votave. Nga rezultatet e raportuara nga qendrat e votimit, Partia Socialiste kryeson me 49.4% ose 306784 vota. Partia Demokratike ka marrë deri tani 241410 vota ose 38.8 %. Më pas LSI me 7.1% ose 44160 vota dhe PSD 12329 vota ose 2%. E përkthyer në mandate, deri në këto momente Partia Socialiste do të merrte 77 mandate, PD do të merrte 56 mandate, LSI 6 mandate dhe PSD 2 mandate.

Pjesëmarrja në votimet e së dielës ka qenë rreth 48% e shqiptarëve me të drejtë vote sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.