Suksesi i një fushate vaksinimi ka të bëjë sa me efektivitetin e vaksinës, po aq edhe me besimin që ajo arrin të ngjallë. Lidhur me AstraZeneca, kriteri i dytë sapo është tronditur seriozisht. Shfaqja e trombozës në rreth tridhjetë pacientë pas injeksionit të parë të vaksinës të zhvilluar nga laboratori anglo-suedez, ka vënë në dyshim sigurinë e saj. Të hënën më 15 mars, shumica e vendeve evropiane morën vendim të pezullojnë injeksionet duke i dhënë kohë vetes për të kuptuar nëse këto efekte anësore lidhen me vaksinën.

Në këtë fazë, lidhja shkak pasojë midis formave të mpiksjes së gjakut tek disa pacientë që mund të çojë në komplikime serioze dhe vaksinimit mbetet vetëm kronologjike. Agjencia Evropiane e Barnave, e cila pritet të votojë për autorizimin e vazhdimit të procesit të vaksinimit të Enjten, beson se përfitimet prej saj vazhdojnë të jenë më të mëdha se sa rreziqet.

Në pritje të të dhënave të reja, disa raste të tromboze të identifikuara duhet të vihen në raportin e duhur me 17 milion njerëz që kanë marrë të paktën një injeksion të AstraZeneca. Përqindja e rasteve problematike është më e ulët se ajo e vërejtur jashtë fushatës së vaksinimit tek një popullatë kryesisht e moshuar. Përfundimisht, rreziku i vdekjes nga Covid-19, për mungesë vaksinimi, mbetet i shumë më i madh sesa rreziku i përjetimit të efekteve të tilla anësore pas një injeksioni.

Sidoqoftë, këto dyshime po shfaqen në kohën më të keqe të mundëshme. Në një Evropë që lufton për të marrë vaksina, AstraZeneca ka një rëndësi thelbësore. Nëse pezullimi i injeksioneve të saj do të zgjatej, kjo do të qe një goditje shumë e rëndë për strategjinë evropiane të vaksinimit.

Situata është edhe më kritike ndërsa kontinenti ynë është në rrugën e tij për të përballuar valën e tretë të pandemisë për shkak të përhapjes së shpejtë të variantit britanik të SARS-CoV-2 . Italia sapo ka deklaruar një bllokim të ri. Gjermania është e shqetësuar për rritjen e niveleve të infektimit. Franca ka hyrë në një garë me kohën të cilën ky pezullim e ka bërë më të komplikuar. Përballë saturimit të shtretërve në reanimacion në zonën rreth Parisit, vetëm një përshpejtim i vaksinimit mund të japë shpresë për të shmangur një ri mbyllje. Çdo vonesë e konsiderueshme do ta bënte të pavlefshme këtë llogaritje.

Për AstraZeneca gjithçka ka shkuar keq. Vaksina britaniko suedeze shkaktoi polemika që në testet e para. Përveç dyshimeve në lidhje me efektshmërinë e saj, nxjerrja në treg u shoqërua me kritika për paaftësinë e laboratorit për të respektuar premtimet e tij për dërgesat në Bashkimin Evropian (BE). Udhëheqësit evropianë duke mos dashur të rrezikonin me këtë vaksinë të konceptuar keq, preferuan të marrin vendime politike që shkonin përtej asaj që këshillohej nga farmakovigjilenca.

Ndëse transparenca mbi efektet anësore të vaksinave është thelbësore për të ruajtur besimin e publikut, ky episod i ri, kontrovers i pandemisë, ka vënë edhe njëherë në pah hendekun midis qasjes evropiane për të bërë kujdes dhe urgjencës për ta vënë virusin nën kontroll. Që kur mbërritën vaksinat e ndryshme kundër Covid-19, kritikat janë shumëfishuar mbi kujdesin dhe ngadalësinë e evropianëve. Ato ishin në kontrast të thellë me voluntarizmin dhe shpejtësinë e britanikëve dhe amerikanëve.

Kjo zgjedhje e BE-së, e cila i dha prioritet sigurisë së popullatës, nuk do të jetë pa pasoja. Si rezultat i saj imuniteti kolektiv do të arrihet më vonë, vdekjet do të jenë më të shumta dhe kostoja ekonomike më e madhe. Opinioni publik nuk duhet të harrojë faktin se vaksina mbetet zgjidhja e vetme për të kapërcyer këtë pandemi.

Editoriali i Le monde, perktheu T. Çela ©Lapsi.al