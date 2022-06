Kalendari për sezonin e ardhshëm të Serie A (13 gusht 2022 – 4 qershor 2023) do të zbulohet më 24 qershor dhe mund të ketë një lajm të rëndësishëm dhe revolucionar. Siç raportohet nga La Gazzetta dello Sport, do t’i kërkohet FIGC, në rast të një barazimi në pikë, ndryshimi për të luajtur titullin me një play-off. Jo më përplasje direkte dhe diferencë golash, pra, por një ndeshje teke për dhënien e titullit. Ashtu si në sezonin e përfunduar së fundmi, kalendari do të mbetet asimetrik: raundi i dytë do të jetë krejtësisht i ndryshëm nga ai i parë.

Vetëm një herë, në historinë e futbollit italian, titulli është dhënë përmes playoff-it: ndodhi në vitin 1964 midis Bolonjës dhe Interit. Më 7 qershor, në stadiumin Olimpik, u organizua ndeshja finale mes kuqebluve të Fulvio Bernardinit dhe zikaltërve të drejtuar nga ‘Magjistari’ Helenio Herrera. Lojtarët bolonjezë ishin ende nën shok për humbjen e presidentit të tyre Renato Dall’Ara, por më të freskët, duke qenë se Interi kishte në këmbë lodhjen e Vjenës dhe festimet që pasuan triumfin në Kupën e Kampionëve. Emilianët fituan 2-0 dhe shënuan titullin e 7-të dhe të fundit në historinë e tyre.

Playoff-i për titullin u zhduk duke filluar nga sezoni 2005/2006: klasifikimi i shkëputur u kthye në pikën e parë të marrë në konsideratë, e ndjekur nga diferenca e golave dhe numri i golave të shënuar në përgjithësi. Në fakt, me këtë rregulloren e re, u përjashtua absolutisht play-off.