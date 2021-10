Kryeqyteti është zgjuar mëngjesin e sotëm me një trafik shumë të rënduar. Situata paraqitet e njëjtë në të gjitha rrugët dhe kryqëzimet e Tiranës, në të cilat ka një varg kilometrik makinash që qarkullojnë me shumë vështirësi. Probleme me radhë të gjata raportohen në hyrje të Tiranës, nga zona e Treshit deri pranë Pallati me Shigjeta, unaza, rruga “Dritan Hoxha” në hyrje, ish-Stacioni i Trenit, rruga “5 Maji”, Rruga e Dibrës dhe “Xhanfize Keko”. Radhë të gjata edhe nga rrethrrotullimi i Saukut deri tek Ekonomiku.

Mes tërë kaosit, vihet re një prezencë shumë e pakët e uniformave të policisë.