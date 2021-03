Autoriteti Rrugor Shqipta njofton se disa rrugë në mbarë vendin janë të kalueshme vetëm me zinxhirë, ndërsa iu bën thirrje shoferëve që të pajisen me goma dimërore.

ARRSH:

Reshjet e borës kanë vazhduar gjatë natës 🌨

👉Në Rajonin Jugor ka përmirësim të situatës, 🚜 kontraktorët kanë bërë pastrimin e plotë të akseve dhe qarkullimi i mjeteve kryhet normalisht 🚗

👉Rajoni Qendror nuk ka probleme me qarkullimin. ⚠️Rekomandohet që përdoruesit e mjeteve që kalojnë në segmentet Lunik-Steblevë dhe Krujë-Sarisallitik të pajisen me goma dimri ose zinxhirë.

👉Në Rajonin Verior reshjet kanë vazhduar me intensitet të lartë shoqëruar dhe me erë të fortë

⚠️Qarkullohet me zinxhirë në:

Peshkopi-Ushtelencë, Peshkopi-Qafë Drajë,

Urë Çerenecit-Klenjë, Trebisht-Doganë, Mjedë-Pukë-Fushë Arrëz, Fushë Arrëz-Qafë Mali-Kukës,

Qafë Mali- Fierzë, Qafë Bualli-Bulqizë-Peshkopi.

Vazhdon puna për pastrimin e akseve 🚧

⚠️Drejtuesit e mjeteve të tregohen të kujdesshëm, sidomos gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë në akset ku është e nevojshme, të reduktojnë shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën 🚧⛔ dhe udhëzimet e Policisë Rrugore 👮‍♂️

#UdhëtoniMeKujdes