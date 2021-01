Vijojnë pa ndërprerje reshjet e dëborës në Qarkun e Korçës.

Nga të dhënat e fundit raportohet se trashësia e dëborës arrin deri në 15 centimetra.

Njoftimi:

Ne Qarkun Korce gjate gjithe nates ka patur reshje shiu me intesitet te larte dhe debore ne zonat +1200m , te shoqeruara edhe me erre te forte.

Ne rrugen e Dardhes trashesia e debores varion nga 5 cm – 15 cm.

Po punohet per Mirembajtje Dimerore me pastrim debore dhe kriposje.Kalimi i mjeteve nga km 6 – 12 rekomandohen me zinxhire ose goma dimerore per mjete e vogla ne oret e paradites.

Kalimi i mjeteve ne akset e tjera rrugore nacionale dhe turistike pa probleme.

Nga Kontraktoret po kryer kontrolle dhe pastrime te karexhates nga ujerat dhe aluvionet .

Puna vazhdon.