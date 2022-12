Walid Regragui besonte në ndërmarrjen e madhe. Tekniku besonte te Maroku kampion bote. Trajneri afrikanoverior ka folur në një konferencë për shtyp, në prag të finales për vendin 3-4 kundër Kroacisë: “Të jem i sinqertë, do të jetë një bezdi për mua. Është e komplikuar të luash 2 ditë pas një zhgënjimi të madh. I treti apo i katërti… në vijën e finishit të kujtohet vetëm kush fiton, madje as vendi i dytë. Mbahen mend vetëm fituesit dhe ne humbëm. Sigurisht, të përfundosh në vendin e tretë për sa i përket imazhit do të ishte shumë mirë. Por është e vështirë ta bësh të bukur këtë finale të vogël”.

Regragui dhe Maroku i tij ndoqën një ëndërr në Katar. Ata bënë atë, që asnjë skuadër afrikane nuk e kishte arritur më parë. Për herë të parë u prezantuan në një gjysëmfinale të Kupës së Botës. Luanët e Atlasit kaluan rekordin e 5 ndeshjeve pathyeshmëri në Kupën e Botës, që mbahej nga Kameruni mes viteve 1982 dhe 1990. Tani rekordi afrikan i përket Marokut me 6 ndeshje, ndërsa duan një vend të tretë simbolik në Kupën e Botës Katar 2022.