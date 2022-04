Oshmari është traditë e vjetër e gjithë rajonit të Korçës, përbërësi kryesor i të cilit është mielli i misrit.

Megjithatë ky gatim, ndonëse mund të ndryshojë pakëz në përbërësit e tjerë gatuhet në të gjitha trevat shqiptare.

Diku njihet me emrin Harapash, diku tjetër me emrin Kaçamak, Oshmar në Korçë e kështu me radhë por shija e tij është unike dhe të përfshin tërësisht.

Dikur oshmari i Korçës shërbehej gjatë mëngjeseve për të marrë energji gjatë ditës, prandaj dhe është një zgjedhje perfekte kur temeraturat ulen.

AgroWeb.org ju sugjeron më poshtë përgatitjen e Oshmarit për një mëngjes plot shije.

Përbërësit

2 lugë gjelle gjalpë të freskët ose 4 lugë vaj ulliri

(për një ushqim sa më të shëndetshëm AgroWeb.org ju sugjeron përdorimin e vajit të ullirit)

3 lugë gjelle djathë i thërrmuar (i bardhë ose kaçkavall sipas preferencës)

2 gota uji me qumësht

1 gotë me ujë

2-3 lugë me salcë kosi

2 filxhanë çaji me miell misri

Përgatitja

Vendosim një tenxhere në zjarr dhe shtojmë aty gjalpë të freskët.

E lëmë sa të shkrijë dhe më pas shtojmë djathin e bardhë të thërrmuar.

Nëse do përdorni djathë kaçkavall atëherë do duhet që ta shtoni në fund të përgatitjes së oshmarit.

E kaurdisim pak dhe më pas shtojmë qumështin dhe ujin.

I lëmë të ziejnë derisa të marrin valën e parë, e më pas menjëherë shtojmë miellin e misrit.

E përziejmë shpejt dhe pa ndërprerje me një lugë druri në mënyrë që të mos krijohen kokërriza.

Në këtë moment AgroWeb.og këshillon që të shtoni dhe salcën e kosit, e cila do t’i japi oshmarit një shkriftësi dhe shije perfekte.

Përzihet derisa masa të shkëputet nga anët e enës përreth 15 minuta.

Më pas ndaheni në pjata dhe sipër i hidhet pak djathë i thërrmuar dhe do të keni një mëngjes shijeplotë.