Zyra e rinovimeve të Real Madrid është e tejmbushur. Viti 2023 do të sjellë me vete shtatë parametra zero: Benzema, Modric, Kroos, Asensio, Ceballos, Nacho dhe Mariano. Shtatë lojtarë, po aq skenarë të ndryshëm, por të gjithë tashmë me një zgjidhje. Klubi, siç raporton AS, nuk do të gjendet i papërgatitur.

TË PAPREKSHMIT

Benzema ka përjetuar një 2022 shumë të çuditshëm. Fantastik deri në nëntor, për t’u harruar në dy muajt e fundit. Megjithatë, mbeten 44 gola dhe 15 asiste që e kanë udhëhequr Real në kampionat dhe Champions League. Rënia e kohëve të fundit (6 gola në 12 ndeshje) nuk garanton një zgjatje automatike të kontratës. Megjithatë në Madrid ende e duan Karim Benzema të paktën edhe për një vit. Cështje ndryshe për Modric, 38-vjeçar në shtator. Performanca e tij është larg kartës së identitetit. Trashëgimtarët e tij janë identifikuar në emrat e Bellingham dhe Enzo Fernández. Por kjo nuk do të thotë se Luka nuk mund t’i udhëheqë ata përpara se të largohet. Për ta bërë këtë, duhet të rinovojë dhe, për momentin, asgjë nuk tregon ndryshe.

TË PASIGURTË

E ja ku janë pasiguritë e Real Madrid. Para së gjithash Toni Kroos. Qëndrimi i tij varet nga performanca e tij. Tani për tani ai është lojtari i katërt më i përdorur në skuadër (1393 minuta). Nacho është “i dymbëdhjeti” thelbësor në paketën e prapavijës. Ardhja e Rüdiger e ka bërë atë më pak të nevojshëm, por lojtari nga Alcalá shpreson të zgjasë qëndrimin e tij deri të paktën në vitin 2024. Tashmë ka kontakte mes palëve që kërkojnë një shtrëngim duarsh, që mund të vijë. Edhe Asensio duket se i ka bërë drejtuesit të ndryshojnë mendje. Spanjolli dukej se ishte një këmbë e tre të katërtat larg Madridit gjatë verës. Pastaj arriti në pikën që fitoi një vend në listën e Luis Enrique për Kupën e Botës. I rehabilituar në sytë e Ancelottit, ai dëshiron të vazhdojë. Për të do të flitet më pas.

NË DALJE

Dani Ceballos është një cështje e ngjashme me Asensio, por ndryshe nga shoku i tij, ai nuk mund të gjejë hapësira. Për më tepër ai është pas Tchouameni dhe Camavinga, si dhe padyshim Modric. Është e vështirë të ketë pretendime, veçanërisht nëse në Casa Blanca arrijnë kërkesa. “Dëbimi” pranë qoshes edhe për të fundit që shkon në skadencë. Lamtumira e Mariano Diaz është çështje kohe. Nuk është pjesë e planeve. E duke u larguar në transfertë të lirë, ai do të ketë më shumë shanse për të gjetur një klub të ri.