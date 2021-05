Tensioni i brendshëm po rritet mes themeluesve të Super League. Real Madrid, Barcelona dhe Juventus janë të gatshëm ti kërkojnë dëmshpërblim me zhurmë milionash klubeve që kanë vendosur të tërhiqen nga projekti për shkeljen e marrëveshjeve të nënshkruara mes themeluesve. Lajmin e bën të ditur Neë York Times, sipas të cilëve Perez, Laporta dhe Agnelli u kanë dërguar një letër kolegëve të tyre “dezertorë” duke kërcënuar me veprim ligjor nëse ata betohen përsëri për besnikëri ndaj UEFA-s.

Kështu, në qendër të cështjes janë dy anë të medaljes: e para është se organizmi drejtues i futbollit evropian ka dërguar te klubet e Super League ftesën që “të bashkohen përsëri me radhët e tyre” dhe t’i përkushtohen në mënyrë konstruktive një reforme të futbollit evropian; e dyta është linja që klubet që po mbajnë, kështu që pikërisht Juve, Barça dhe Real, u kanë dërguar ish-shokëve të aventurës, në të cilën theksohet se deklaratat publike të braktisjes së projektit tashmë përbëjnë një “shkelje materiale” të akordeve dhe se nënshkrimi i mundshëm i një marrëveshje me UEFA mund të çojë në një betejë të vërtetë ligjore.

Prandaj klima mbetet shumë e tensionuar, edhe pse Ceferin tashmë e ka bërë të ditur se shoqëritë që do të “pendohen” do të marrin një trajtim shumë të ndryshëm nga ato që do të vazhdojnë në rrugën e tyre. Këta të fundit në fakt mund të rrezikojnë deri në dy vjet skualifikim nga garat evropiane, edhe pse Fifa, sipas zërit të Presidentit Infantino, deklarohet kundër dënimeve tepër të ashpra.