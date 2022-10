Kryeministri Edi Rama, pasditen e sotme zhvilloi një takim me qytetarët e Përmetit. Në fokus të diskutimeve ishin investimet e qeverisë në bashkinë e Përmetit. Duke qenë në vitin e dhjetë të mandatit të tij qeverisës, Rama nuk ka cfarë thotë më për varfërimin dhe shpopullimin masiv të Shqipërisë. Ai përpiqet thjesht të sajojë ëndrra apo fabula që t’i bëjnë njerëzit të besojnë dhe të bëjnë durim se gjoja përpara ka ditë më të mira.

Rama: Sot situata nuk është rozë, por padiskutim si në çdo gjë tjetër në këtë moment, po ta krahasojmë me nga u nis puna, është si dita me natën. Po ta krahasojmë me çfarë duhet të bëjmë akoma, jemi në të gdhirë të një dite të re. Ka akoma shumë për të bërë. Ne dimë se ku po ecim dhe e dimë se ku duhet të shkojmë. Ajo për të cilën dua të flas nuk është thjesht Përmeti, por një kontekst më i gjerë.