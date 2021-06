Kryeministri Edi Rama në një intervistë të dhënë për mediat serbe është shprehur se do të ishte mirë që shqiptarët dhe serbët mund të imitonin francezët dhe gjermanët pas Luftës së Dytë Botërore. Rama në fjalën e tij për Euronews Serbia ka theksuar se është e domosdoshme zgjidhja e çështjes mes Serbisë dhe Kosovës, pasi do të ndihmojë në zhbllokimin e potencialit që ekziston në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Shqipërisë.

Ndër të tjera ai beson se Shqipëria dhe Serbia do të përdorin gjitha mundësitë dhe thotë se BE nuk mund të na tregojë se çfarë mund të bëjmë dhe çfarë nuk mund të bëjmë. Kryeministri shqiptar foli gjithashtu nëse Shqipëria do ta ndihmojë Kosovën të ngrejë një proces gjenocid kundër Serbisë dhe cilat janë marrëdhëniet midis Serbisë dhe Shqipërisë.

“Nuk i thonë askujt, si shqiptar, dhe natyrisht për mua, nuk mund të mos mendoj për Kosovën dhe nuk mund të mos mendoj për historinë e gjatë të konfliktit, ndarjen e shqiptarëve, heshtja midis Shqipërisë dhe Serbisë, dhe gjëra të ndryshme. Përsëri, nëse shkojmë një hap më tej, kur themi Serbi, do të kuptojmë atletë të mahnitshëm, filma të pabesueshëm, krijimtari, disa cilësi krijuese, do të thosha, dhe në fund, kur kemi gjithë atë në mendje, imponohen dy gjëra: një gjuhë, e cila u bë e njohur për ne si e shëndoshë, jo sepse e kuptonim, por sepse u përpoqëm të prishim murin e izolimit, duke parë televizionin jugosllav, i cili ishte i ndaluar dhe ishte dritarja e vetme në botë, sepse televizioni italian nuk mund të është parë në dy të tretat e Shqipërisë.

Përsëri, përveç gjuhës, mbetet një kuriozitet, sa mund të bëjmë së bashku në të ardhmen dhe sa mirë do të ishte nëse ne, shqiptarët dhe serbët, mund të imitonim francezët dhe gjermanët pas Luftës së Dytë Botërore. Sigurisht, ky është një dimension krejtësisht i ndryshëm, por është i ngjashëm, për sa i përket vullnetit për të kapërcyer historinë, për të zgjidhur mosmarrëveshjet, për të krijuar një themel të ri dhe për të filluar të njihemi më mirë dhe për t’u lënë fëmijëve tanë një trashëgimi tjetër”, ka thënë Rama .

Duke nënvizuar se megjithatë vendimi përfundimtar i takon klasës politike në Prishtinë dhe jo Tiranës zyrtare, Rama u shpreh se kjo do të ishte jo një iniciative që do të sillte rezultate.