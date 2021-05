Rama shkëmben dhurata me gjeneralin amerikan: Do ia jap djalit 4 May 2021

Kryeministri Edi Rama së bashku me gjeneralin amerikan T.D.Wolters pas ceremonisë së nisjes të stërvitjes “Defender 2021”, janë ngjitur në kuvertën e një anije ushtarake të Rojes Bregdetare shqiptare. Gjatë shëtitjes në anije, Rama i dhuroi një suvenir dhe një karikaturë të Poseidonit, gjeneralit amerikan, ndërsa ky i fundit i dha Ramës një medaljon. Kryeministri Rama tha se këtë dhuratë do ja japë djalit të tij, Zahos. Rama: Do ja jap djalit. Ai ka një vend të veçantë ku i fut këto.” Yur Kim: A ka ai të tjera si këto? Rama: Ai ka dhe një vend ku fsheh këto . “Nisja e stërvitjes “Defender Europe 21”. Në anijen ushtarake të Rojes Bregdetare shqiptare me gjeneralin amerikan T.D.Wolters, Komandanti Suprem i Aleancës së Atlantikut të Veriut, e me miq të tjerë”, shkruan Rama në video e postuar prej tij në rrjetet sociale.