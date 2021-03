Edi Rama tha se me sistemin e ri të monitorimit të trafikut nuk do të ketë më policë në rrugë.

Kryeministri deklaroi se gjithçka do të jetë online dhe policët do të jenë në rrugë vetëm në rast krimi apo aksidenti.

“Për të ardhur të gjobat, dhe komisionet, ankesat dhe radha është drejt fundit, po merr fund. Dhe një sistem që ka filluar dhe do kompletohet në mandatin e tretë, dhe s’ke më lidhje, gjithçka është online.

Dhe jo vetëm për punonjësit e policisë por edhe për çdo qytetar me timon gjithçka do jetë online. Punonjësi i policisë kontrollon në kohë reale statusin e targës, lejes së drejtimit, verifikon nëse ka masa të tjera, taksa të palikujduara e me radhë. Sot që flasim 50 mijë që kanë pasur pretendime për masat adiministrative, qytetarët kanë ndjekur ankimimit online.

Me sistemin e monitorimit të trafikut nuk do të shikoni më policë në rrugë. Policia do të vijë vetëm për shkak të një aksidenti, apo të një krimi, por nuk do jetë më aty duke pritur e duke përcjellë, duke ndaluar e duke lëshuar. Gjithçka do të jetë online. Sot shërbimet e transportit janë një faqe krejt e re, por ende nuk ka përfunduar. Procesi i brendshëm është automatizuar”, tha kryeministri Rama.