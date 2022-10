Kryeministri Edi Rama sqaroi sot nga Bulqiza se qeveria nuk ka vendosur ende fashën e re të energjisë elektrike për 800 kwh.

Rama bëri të qartë se ERE vendos çmimin, por aplikimin e vendos qeveria.

Ai tha se fasha e re e energjisë nuk është vendosur ende, pasi ka pasur reshje.

“Ne jemi të vetmit që as kemi rritur çmimin për familjen dhe biznesin e vogël, as nuk kem i vendosur ende asnjë fashë. E vërteta është se ne çmimin e kemi mbrojtur. ERE vendos çmimin, ne vendosim nëse do e aplikojmë te qytetarë. Ne do të paguajmë diferencën”, tha Rama.