Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën sot me një video që tregon si do të duket aeroporti i Vlorës. Kryeministri ka thënë se ky aeroport do të mundësojë fluturimet transoqeanike. Në videon e shpërndarë, kryeministri shpjegon se në aeroportin e Vlorës do të mundësohen fluturime Vlorë-Nju Jork dhe anasjelltas, për t’i sjellë shqiptarët nga Amerika direkt në Shqipëri.

Më tej ai thekson se në Vlorë do të ngrihet edhe Akademia e Aviacionit Civil që do të nxjerrë ekspertë shqiptarë të aviacionit dhe deri te pilotët.

“Të gjitha kushtet e aeroportit të Vlorës janë të tilla që fluturimet të jenë Vlorë Nju Jork dhe Nju-Jork Vlorë sepse “Fan Nolin” ne do ta çojmë në Amerikë dhe shqiptarët do ti sjellim nga Amerika direkt në Shqipëri. Ne do të investohemi si shtet për të ndërtuar Akademinë e Aviacionit që do prodhojë ekspertët shqiptarë e deri te pilotët.”, tha Rama.