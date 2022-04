Kryeministri Edi Rama sulmoi sërish Presidentin Ilir Meta duke u shprehur se pasardhësi i tij do të jetë e kundërta e Ilir Metës.

“Është hera e parë që ne mund ta zgjedhim me votat tona. Në rast se ish-Presidenti i deri pas ca muajve, u zgjodh me votat e veta dhe ne nuk kishim asnjë rrugë tjetër vetëm të bashkoheshim që të nxirrnim një President që e zgjodhëm për opozitën. Por iku, i lëshoi pëllumbat bashkë me macet.

Merr Ilir Metën dhe ndërto të kundërtën komplet, dhe ai është Presidenti i ri. Nuk hyj në emra, por asgjë si Ilir Meta. Unë kur kam bërë qeverinë e parë tonën, kam qenë i qëllimshëm në vendosjen e balancës.

Këtë qeveri nuk jam nisur nga gratë. Ka qenë se njerëz të duhur më shumë kanë qenë gratë më tepër se burrat. Nuk kam emra në kokë. Duhet të kemi një President që të jetë normal, një President apo Presidente që të ketë një figurë që për njerëzit të meritojë respekt” – tha Rama.