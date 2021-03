ri Edi Rama ka publikuar sot një video nga plani për ndërtimin e hekurudhës së re Tiranë-Rinas-Durrës.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ ai theksoi se në fund do të nisë puna për ndërtimin e hekurudhës pas finalizimit të një pune disavjeçare me Bankën Europiane për Rindërtim e Zhvillim, falë investimit 90.45 milionë euro.

MESAZHI I RAMËS

MIRËMËNGJES 😊

dhe me hekurudhën e re Tiranë-Rinas-Durrës, që më në fund do të nisë nga ndërtimi pas finalizimit të një pune disavjeçare me Bankën Europiane për Rindërtim e Zhvillim, ju uroj një javë të mbarë😍