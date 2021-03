Gjatë prezantimit të programmit pagat, taksat dhe biznesi në Planin e Veprimit 2021-2025 për zgjedhjet e 25 prillit, kryeministri Edi Rama u shpreh se në mandatin e tretë pagat e mësuesve dhe bluzave të bardha do të rriten me 40% ndërsa pagat e administratës publike do të rriten me 30%.

Kreu i qeverisë gjatë fjalës së tij gjithashtu theksoi se pagat e politikanëve, do të mbeten të pandryshuara.Më tej, Rama sulmoi opozitën në lidhje me taksën e shetshtë, për të cilën ai tha ae është e pasigurt.

”Në mandatin e tretë, pagat e mësuesve dhe bluzave të bardha do të rriten 40% më shumë. 30% do rriten pagat e punonjësve të administratës publike. Ndërsa pagat e politikanëve do të mbeten siç janë deri në vitin 2025. Sot kur fantazma e taksës së sheshtë është rishfaqur i them atyre të bëjnë kujdes më 25 Prill. E para, kjo është e pasigurt, ndërsa e dyta për ata mos e harroni se kush quhej biznes i vogël për ata. Rrini drejt dhe na mbështesni në rrugën e re me zero taksë. Jeni ata që fitoni më pak. Ndërsa këta juve ju marrin më shumë”, tha Rama.