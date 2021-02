Kryeministri i vendit Edi Rama do të niset ditën e nesërme drejt Brukselit. Fillimisht Rama do të takohet me komisionerin e BE, Josep Borell e më pas intenerari do të vijojë me një takim me Presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen.

Në fokus të takimit me Presidenten e KE do të jetë ecuria dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Kryeministri do të shoqërohet në këtë vizitë zyrtare nga ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka.