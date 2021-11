Ditën e nesërme (26 nëntor) do të zhvillohet mbledhja e përbashkët e dy qeverive Shqipëri-Kosovë. Lajmin e ka dhënë kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Teksa e shoqëron njoftimin me flamujt e të dyja vendeve, Rama gjithashtu tregon se kjo mbledhje do të zhvillohet në qytetin e Elbasanit.

“Nesër mbledhja e përbashkët e dy qeverive në Elbasan”- shkruan Rama në postimin e tij