Kryeministri Edi Rama ndodhet në Dibër ditën e sotme për të folur për pyetësorin e “Këshillimit Kombëtar”, por nuk ka hezituar të thumbojë Bashën e Berishën. Rama tha se duhet hapur brava të futet vareja në magazinë e të ikin të dy dhe bëri të qartë se këtë duhet ta dinë të gjithë demokratët.

Ndërsa për Këshillimin Kombëtar, kryeministri i tha që në vend që t’i shkruajnë në Facebook, bëjnë mirë të plotësojnë pyetësorin dhe të mos kërkojnë llogari për të tjerët që i kanë lënë të presin me dekada.

“Nuk e di a ka ardhur ndonjë demokrat fshehurazi por gjithsesi i keni nëpër shtëpia dhe thojini nuk shkon. Kur thojnë dibranët të japin ujë në bisht të lugës kanë të drejtë, por ujë në bisht të varesë nuk ka, as ujë në vrimë të bravës nuk ka. Edhe për të mirën e atij kampi, kush e do atë punë të rrijë derisa të ikin të dy ata. Duhet të hapet brava dhe të futet vareja në magazinë. Kjo për humor se qeshim se nuk qajmë dot për atë hall. Po e mbyll me këshillimin kombëtar, do i lutesha atyre që ta plotësojnë. Sa më shkruajnë mua në Facebook që kjo punë është kot, ta plotësojnë dhe të shohin a ia vëmë veshin. Meqë ju e keni pikë të dobët atë punën e rrugës së Arbrit, kini parasysh që vërtet pritët shumë gjatë, por tashmë është bërë realitet. Mos më kërkoni llogari dhe për ata që ju kanë shaluar në rrena para meje dhe ju kanë lënë të prisni me dekada”, tha Rama.