Në qarkun e Durrësit vazhdon procesi i numërimit të votave për kandidatët. Sipas të dhënave të KQZ deri në orën 14:21 janë numëruar 351 kuti nga 481 në total. Në listën e Partisë Demokrate kryeson Andia Ulliri me 5412 vota, e ndjekur nga Ferdinant Xhaferaj me 3844 vota dhe Agron Duka me 3392 vota. Deri tani asnjë kandidat nuk e ka kaluar herësin në listën e Partisë Demokrate.

Partia Demokrate

1 Edi Paloka 2977

2 Agron Duka 3392

3 Merita Bakiu 3032

4 Oerd Bylykbashi 2476

5 Ferdinant Xhaferaj 3844

6 Andia Ulliri 5412

Në listën e Partisë Socialiste e cila ka siguruar 8 mandate në Durrës, lista kryesohet nga Edi Rama me 10065 vota, i ndjekur nga Rrahman Rraja me 7475 vota dhe Lefter Koka me 6051 vota. Edhe në listën e Partisë Socialiste asnjë kandidat nuk e ka kaluar herësin.

Partia Socialiste

1 Milva Ekonomi 2278

2 Alban Xhelili 1517

3 Jurgis çyrbja 5561

4 Klodiana Spahiu 1706

5 Ilir Ndraxhi 3001

6 Rrahman Rraja 7475

7 Lefter Koka 6051

8 Edi Rama 10065