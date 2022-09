Këtë të premte kryqeveritari Edi Rama do të mbledhë kryebashkiakët. Shkaku i mbledhjes së tyre është fokusimi në menaxhimin e mbetjeve. Mësohet se tema e diskutimit do të jetë rreth menaxhimit të mbetjeve. Takimi pritet të nisë në orën 09:00 dhe të zgjasë deri pasdite në 16:00, ku do të ketë disa panele dhe diskutime.

E pranishme në takim do të jetë edhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, ministrja e Mjedisit, Mirela Kumbaro. Po ashtu prezent në takim do të jetë edhe ambasadori gjerman në Tiranë, Peter Zingraf.

Ky takim me kryebashkiakët vjen teksa partitë politike po përgatiten për garën e zgjedhjeve elektorale.