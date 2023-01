Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Presidencë. Ai pritet të zhvillojë një takim me Kreun e Shtetit, Bajram Begaj. Ende nuk dihet se çfarë do të diksutohet mes Ramës e Begajt. Ky është takimi i parë që kryeministri Rama zhvillon me Presidentin për vitin 2023.

Ky takim vjen pas 16 orëve mbledhje që kreu i qeverisë zhvilloi me kabinetin, ku vuri ‘piketat’ për këtë vit. Takimin, Rama e mbylli me një porosi: 2023 ta bëjmë tërmet. Duke iu referuar kështu edhe zgjedhjeve lokale të 14 majit.