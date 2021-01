Gjatë konferencës së përjavshme me ekonominë në fokus, kryeministri Edi Rama ka folur rreth zhvillimeve në sektorin e Bujqësisë. Në këtë konferencë shefi i qeverisë është në shoqërinë e ministres së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Milva Ekonomi dhe me Drejtore e Përgjithshme e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, Frida Krifca ku do të bëhet një raport në lidhje me zhvillimin e bujqësisë në vendin tonë.

Zonja Ekonomi ka thënë se prodhimet në bujqësi janë rritur me 20% ndërsa eksportet janë shtuar me 145%. Ajo ka shtuar se tashmë Shqipëria eksporton në 75 vende të BE dhe të botës.

“Bujqësia është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë. 18-20% të GDB dhe angazhon 35% të fuqisë punëtore. Janë rritur prodhimet bujqësore me 20.2%. Eksportet janë rritur me 145%. Produktet shqiptare shkojnë në 75 vende në BE dhe të botës. Sektori i peshkimit është rritur në 61%. Eksportet në këtë sektor rekord me 100 mln euro. Këto rritje erdhën si rezultat i investimeve të qeverisë në bujqësi. Investimeve të zgjuara” tha ministrja Ekonomi.