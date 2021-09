Kryeministri Edi Rama është shprehur se qeveria socialiste është gatshme të bashkëpunojë me opozitën. Rama tha se për çdo pakënaqësi të opozitës do të dialogojë dhe se për asnjë arsye nuk do të pranojë ndërmjetësues të huaj për të zgjidhur krizat politike në vendin tonë.

Në këtë sallë të gjithë pas 2 vjetësh dhe pas një palë zgjedhjesh të fituar aqartësisht nga një palë, e kotnestuar. Përsëri një deja vu, e këtyre dekadave që shporesoj mos sjellë në skenë shfaqje ekstreme si ato të mandatit të shkuar. Ky institucion i pazëvnendëseshëm. Ky adresim kaq i rëndësishëm për votëbesimin e qeverisë së re do të ishte krejt i mangët, nëse përpara do të flas për investimet, taksat, nuk do të flisja për elefantin në këtë vend. Duam apo s’duam të rrijmë bashkë, në një çati, për 4 vite. Jo me kë na pëlqen të kemi përkrah, por dhe kë kemi përballë. Rritja e mirëqënies nuk varen vfetëm nga të aqrdhurat e shpenzimet, por dhe institucionet, besimi i qytetarëve tek kjo. Në radhë të parë këtu në institucionin më të lartë të përfaqësimit. Nuk jemi të detyruar të merremi vesh për gjithçka, madje mund të mos merremi vesh për agjë. Por progresi nuk varet nga sa shpesh bien dakord qeveria me opozitën, por mënyra si e adresojnë. Tjetër të polemizosh,tjetër të shahesh e kërdisesh. Tjetër të votosh kundër, tjetër të grisësh fletën e votimit. Kur mos rrënçim dakord, në fund vota vendos. Por s’mund të mos sillemi si njerëz, prindër fëmijësh e fëmijë prindërsish. Që kjo sallë mos zhytet në llucën e vulgaritetit. Por as kush bën më të fortin, nuk del i fituar. Të gjithë nuk kemi shkëlqyer në sytë e qytetarëve. Shumë skena dhe fjalë për të cilat s’mund të jemë krenarë. Shumë sherr e shamata për të mos dalë asgjëkunid, nga kujtesa. Shumë mundësi të humbura për të bërë më mirë. Kur dalim që këtu pasi lëmë nam, gjithmonë fajin se kemi ne, por gjithnjë ata, pala tjetër, si kalamajtë e ka kush e ka. S’dua të drejtoj gishtin te pala tjetër, por mbaj fajin tim, për aq sa na takon. Duhet të jetë më shumë se unë dhe ne nga sa na takon. Dora jonë është e shtrirë drejt PD, vijë mendimi, jo fjalë për kaluar radhën. Të jemi të qartë, nuk duam lëshim nga ju, jemi gati të dialogojmë për çdo lëshim që ju doni. Nuk synojmë të arrijmë asnjë kompromis që nuk e dëhsironi, jemi gati për çfarë dëshironi për njerëzit e të ardhmes. Asnjëherë dhe për asnjë arsye unë dhe kjo shumice nuk do te pranojmë asnjë ndërmjetësues të huaj për të zgjidhur krizat”,-tha Rama.