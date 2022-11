Deputeti Dashnor Sula, është bërë sërish protagonist në seancën plenare. Pasi Edi Rama e quajti “gjel deti Peqini”, deputeti duket se ka dashur të bëjë paqe me kryeministrin.

Ai i është afruar Foltores së Kuvendit dhe ka zhvilluar një bisedë kokë më kokë me Ramën për disa minuta. Biseda ishte me tone miqësore, pasi Rama i bëri shenjë badigardëve që e rrethuan të largohen. Në fund, të dy shtrënguan duart.

Është e paqartë se çfarë kërkese ka patur Dash Dula për Ramën, por pasi shtrëgoi dorën e “të madhit”, dukej mjaft i kënaqur me veten.

Çfarë tha Rama në Kuvend për Dashnor Sulën?

Kryeministri e quajti “gjel deti i Peqinit” dhe një mori epitetesh të tjera.

“Ju jeni ca të mbaruar, ca të pafytyrë. Ju nuk keni as fe, pa Atdhe, jeni pa din e pa iman, ja këta jeni ju. Akuzoni për aferë një prej investitorëve më të mëdhenj! Ju jeni paguar me para ruse për të rrëzuar qeverinë e vendit tuaj. Jeni ca bedelë, që s’keni as sy për të parë e vesh për të dëgjuar. Pusho gjel deti, pusho me atë fjalor se nuk je në festën e gjelave të detit të Peqinit. Pusho bedel. Si nuk ju vjen turp. Ngrini ulni dynjanë hajdutë”, deklaroi Rama.