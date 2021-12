Kryeqeveritari sqaroi se statusi përfitohet deri në 18 vjeç, por shtyhet deri në 25 vjeç kur ndjek arsimin e lartë. Ndërkohë, mbrojtja bëhet në masën 100% kur personi që ka humbur jetën ka 1 fëmijë, në masën 70% kur ka 2 fëmijë, në masën 50% kur ka 3 fëmijë, në masën 40 kur ka 4 fëmijë.

“Duke nisur nga janari, të gjitha nënat me 3 ose më shumë fëmijë në skemën e ndihmës ekonomike do të përfitojnë dyfishin, ashtu sikundër do të përfitojnë edhe vajzat e gratë e dhunuara apo trafikuara, të gjitha nënat me fëmijë me aftësi ndryshe dhe po ashtu jetimët që janë në skemën e ndihmës ekonomike. Por këtyre sot u shtohet dhe një kategori tjetër përmes nismës së re ligjore për statusin fëmijë nën kujdesin e republikës, një nismë që reflekton një vizion që mishëron një ambicie dhe që faktikisht materializon një qasje të vazhdueshme të kësaj shumice qeverisëse në raport me ata që ndihen më të dobët sepse u përkasin kategorive më vulnerabël.

Me votën e sotme, Kuvendi do të përcaktojë një status të ri për të gjithë fëmijët apo personat nën kujdestari të dëshmorit të atdheut, mjekëve dhe infermierëve që kanë humbur jetën si rezultat i pandemisë në krye të detyrës, të personave që kanë humbur jetën në përpjekje për të mbrojtur pronën publike dhe të atyre që kanë humbur duke mbrojtur jetën e personave të tjerë. Nëpërmjet kësaj nisme që sot kthehet në ligj, shteti merr në mbrojtje dh përkujdesje të vecantë të gjithë fëmijët e të gjithë këtyre kategorie prindërish për t;iu lehtësuar përballimin e një vijimësie jete në kushtet e humbjes së prindit apo kujdestarit ligjor. Statusi fëmijë në kujdesin e republikës përfitohet deri në moshën 18 vjeç por siguron kujdes material deri në 25 vjec nëse vijon shkollimin e lartë”, tha Rama.