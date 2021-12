Ndërsa komentoi situatën në PD, kreu i qeverisë, Edi Rama u shpreh se nuk mund të bëje parashikime për atë që do të sjellë e ardhmja.

Ai shtoi, se duke marrë parasysh se si janë gjërat në kampin blu, nuk ka asnjë arsye për t’u marrë me të dy palët.

“Një forcë politike që nuk ka prodhuar asgjë tjetër vec mite fitore të vjedhura sherreve që kanë dëmtuar vendin në një përpjekje për tu rikthyer në pushtet pa patur asnjë kapacitet real për të qeverisur. Thënë këto, për mua është shumë e qartë, s’kam asnjë punë as me njërin as me tjetrin janë dy burra në një hall të madh dhe hallin e tyre e kanë kthyer ne hallin e partisë dhe duan ta kthejnë në hallin e Shqipërisë.

Nuk mund të bëj parashikime të them cdo sjellë e ardhmja por sic janë gjërat s’kam asnjë arsye për t’u marrë as më njërin as me tjetrin. Edhe kohën që më kanë marrë s’kanë për ta marrë më. S’kam asnjë preferencë është një marrëzi e ndarë përgjysmë.” u shpreh Rama.