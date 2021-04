Kryeministri, Edi Rama ka njoftuar mëngjesin e sotëm se brenda muajit prill në vendin tonë do të vijnë edhe 23 mijë doza të tjera të vaksinës Pfizer. Përmes një postimi në Facebook, Rama shkruan se do ta lehtësojmë sezonin turistik dhe do të ngjitemi në shkallët e larta të klasifikimit në Europë, për volumin e vaksinimit.

“Ne do ta lehtësojmë sezonin turistik me se s’bën; do të ngjitemi shumë shpejt në shkallët e larta të klasifikimit në Europë, për volumin e vaksinimit; do ta nxjerrim jashtë Armikun e Padukshëm më shpejt se shumë të tjerë në kontinentin tonë”, shkruan Rama.