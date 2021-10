Edi Rama ka vizituar sot me drejtorin ekzekutiv të Pfizer pikën e vaksinimit kundër COVID-19 në Arenën Kombëtare.

Rama deklaron se 500 mijë doza të vaksinës Pfizer do të mbërrijnë në mesin e tetorit në vend, teksa është marrë garancia për një kontratë të sigurt vitin e ardhshëm .

“Pika e Vaksinimit në Arenën Kombëtare – Me shefin e Pfizer, Albert Bourla, për të vizituar një pikë qendrore vaksinimi.

