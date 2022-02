Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli ka folur për situatën epidemiologjike në vend, duke theksuar se kjo e fundit paraqitet e qëndrueshme. Rakacolli është shprehur se është vërejtur një ulje e numrit të infektimeve, por gjendja ende nuk është në nivelet e pritshme. Zv.ministrja ka theksuar se ende nuk mund të flitet për një ndryshim të masave anti-Covid, pasi për këtë duhet pritur momenti kur niveli në rënie i infektimeve të zgjasë të paktën dy javë rresht, pa ulje dhe ngritje.

“Siç e kemi theksuam gjithmonë ne ndjekim me vëmendje situatën epidemiologjike, kemi një numër të qendrueshëm të personave të shtruar në spitale. Ka vende që zbatohen masat dhe ka vende të tjera që nuk zbatohen. Asgjë nuk shihet me shifra ditore, se do të shkonim drejt gabimeve, mos harroni që nuk shkon njeri që të vaksinohet ditën e Shën Valentinit. Unë nuk mendoj që ajo që presim është lehtësimi i masave, ajo që presim ne është ajo që pandemia të menaxhohet si duhet. Masat shkojnë në përputhje me rastet dhe kushtet epidemiologjike”, tha Rakaco