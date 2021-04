Uefa ka sanksionuar Crvena Zvezdan me dy ndeshje prapa dyerve të mbyllura në turne evropianë (e dyta me përfitimin e kushtit) për shkeljet raciste dhe fyerjet ndaj Zlatan Ibrahimovic, që u shfaqën në mediat sociale shkurtin e kaluar pas ndeshjes së luajtur në Beograd kundër Milanit ( 2-2), e vlefshme për raundin e 1/16 të Ligës së Evropës.

Siç raportohet nga media serbe, Crvena Zvezdas do ti duhet të luajë ndeshjen e parë të rradhës në nivelin Evropian duke promovuar slloganin ‘NoToRacism’ me logon e Uefa-s. Në të njëjtën kohë, ekipi i Beogradit u gjobit me 25,000 € për shkeljen e protokollit të sigurisë për shkak të pandemisë së koronavirusit.