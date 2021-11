Qeveria italiane po përgatit një shtrëngim të situatës në lidhje me Green Pass, në rast se infeksionet vazhdojnë të rriten. Vendimi do të merret të premten e ardhshme, kur monitorimi javor i ISS do të komunikojë indeksin Rt, një nga treguesit për vlerësimin e rritjes së rasteve me Covid. Nismat e para do të kishin të bënin me një shtrëngim të kushteve për marrjen e certifikatës së gjelbër dhe sektorin e stadiumit që mund të rezervohet vetëm për personat e vaksinuar.

Leja e gjelbër do të lëshohej, për kinematë, teatrot, stadiumet, baret dhe restorantet, vetëm për ata që kanë përfunduar ciklin e vaksinimit dhe për ata që janë shëruar jo më shumë se para gjashtë muajve, duke përjashtuar kështu tamponin, si të shpejtë ashtu edhe molekular. Nuk parashikohen ndryshime në aspektin e punës, me akses që do të mbetej gjithashtu i lidhur me mundësinë e shfaqjes vetëm të rezultatit negativ të një testi të kryer jo më shumë se 48 orë më parë. Situata e infeksioneve ndryshon nga rajoni në rajon, me disa të destinuar të kalojnë shumë shpejt në zonën e verdhë. Kjo është arsyeja pse qeveria po mendon për një model shtrëngimi, ashtu si po ndodh në Austri.