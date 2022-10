Kryetari i Sindikatës së Punonjësve të Universiteteve, Sandër Kovaçi, tha se nëse qeveria nuk do të plotësojë kërkesat e tyre ata do të bojkotojnë vitin akademik. Në protestën e sotme të pedagogëve, Kovaçi u shpreh se bojkoti do të jetë i pjesshëm.

“Data 17 është në fuqi pasi qeveria kokëfortë nuk dëshiron që të lëvizë. Ne nuk kërkojmë të prishim festën e studentëve të rinj dhe prindërve të tyre. Pas prezantimit të studentëve të rinj në orën 08:00 deri në orën 10:00, përfaqësues të Sindikatës do të jenë aty për t’u shpjeguar studentëve pse lëvizja jonë është edhe lëvizja e tyre. Orët 10:00 deri në 12:00 do të jemi para fakulteteve çdo ditë.”, u shpreh Kovaçi.

Pedagogët e kanë vijuar dhe ditën e sotme protestën për rritje pagash dhe mbështetje financiare për kërkimet shkencore. Duke folur në protestë një pedagog i Universitetit të Sporteve tregoi se është shkarkuar nga detyra e dekanit të fakultetit. Motivi i vetëm i shkarkimit ishte se në ato që ai ka shkruar kanë përmbajtje të theksuar mjekësore.