Deputetët e Kuvendit të Serbisë sot do të nisin një seancë të posaçme dhe në rend dite është zgjedhja e Qeverisë së re të Serbisë, e cila për herë të tretë do të drejtohet nga Ana Brnabiç, e cila do ta paraqesë ekspozimin dhe propozimin e saj ministror në fillim të këtij viti. Sipas propozimit të dërguar në kuvend, qeveria e re përveç kryeministrit do të ketë edhe 28 ministra të tjerë, tre prej të cilëve janë pa portofol. Zëvendëskryeministri i parë do të jetë Ivica Daçiç, i cili do të jetë edhe shefi i diplomacisë, ndërsa nënkryetarët e propozuar janë ministri i Financave Sinisha Mali, Ministrja e Kulturës Maja Gojkoviç dhe Ministri i Mbrojtjes Millosh Vuçeviç, i cili deri më tani ishte kryetar i komunës së Novi Sadit.

Ministrja e Drejtësisë Maja Popoviç, Ministrja e Mbrojtjes së Mjedisit Irena Vujoviç, Ministri i Arsimit Branko Ruziç dhe Ministri i Kujdesit për Fshatin Milan Krkobabiç mbajtën postet dhe portofolet e tyre ministrore. Shefi i mëparshëm i diplomacisë, Nikola Selakoviç, do të kalojë në pozitën e ministrit të Punës, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale, Darija Kisiç Tepavçeviç do të jetë përgjegjëse për kujdesin për familjen dhe demografinë, ndërsa Tomislav Momiroviç nga trafiku në departamentin e tregtia e brendshme dhe e jashtme.

Fytyrat e reja në qeveri do të jenë ministrja e Bujqësisë, Jelena Tanaskoviç, e cila vjen nga posti i Sekretares së Shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes së Mjedisit, si dhe Dubravka Djedoviç Negre, e cila vjen nga pozita e anëtares së Bordit Ekzekutiv të NLB Komercijalna banka merr përsipër energjinë. Qeveria e tretë e Ana Brnabiq do të ketë tre ministra pa portofol, përkatësisht Novica Tonçeç dhe Djordje Miliceviç nga SPS, si dhe Edin Djerlek, ish-kreu i kabinetit të myfti Muamer Zukorliç dhe zëdhënës i Partisë për Drejtësi dhe Pajtim.