Edhe ditën e sotme ka vijuar lufta e forcave zjarrfikëse me zjarret që janë përhapur kryesisht në veri të vendit. Edhe me ndihmën e helikopterëve, forcat e emergjencës civile nuk kanë mundur të shuajnë plotësisht vatrat kryesore ende aktive, të lokalizuara në Mirditë, dhe Kukës. Helikopterët janë fokusuar në zjarret në fshatin Thirrë dhe Katund I Vjetër të Mirditës, ndërsa helikopteri holandez vijon luftën me zjarrin në majën e Rrunës në Kukës.

Në jug, është vetëm një vatër aktive, ajo në përroin e Vishnjes në Himarë, e cila po monitorohet nga zjarrfikësit lokalë. Vatra aktive ka patur dhe në Lezhë, Dibër e Pukë, por pa rrezik për banesat.