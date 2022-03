Paris Saint Germain provon të ndërtojë një negociatë me Milan për Rafael Leaon. Sipas La Gazzetta dello Sport, klubi parisien ka gati një ofertë prej 70 milionë eurosh gati për kuqezinjtë dhe një pagë prej rreth 6 milionë neto në sezon për anësorin portugez. Shifra padyshim joshëse, të cilat megjithatë për momentin nuk duken të afta të lëkundin as lojtarin dhe as drejtuesit e klubit italian. Përkundrazi, qëllimi i Milanit mbetet ai për të blinduar xhevahirin e tij me një zgjatje të kontratës.

Në këtë moment, prioriteti për Leaon është të mbyllë përfundimisht kapitullin e Sporting Lisbonës, pasi CAS ka përcaktuar se Lille (dhe jo lojtari) do të duhet të kompensojë klubin portugez për përfundimin e njëanshëm të kontratës që ndodhi në 2018, përpara transferimit të tij në Ligue 1. Sapo gjithçka të jetë lënë pas me vendimin përfundimtar të FIFA-s, do të diskutohet me qetësi zgjatja e kontratës së lojtarit, që aktualisht skadon në vitin 2024: Maldini dhe Massara synojnë një rinovim të paktën deri në vitin 2026, me një rritje të konsiderueshme të pagës.

Nga ana tjetër, shpërthimi i portugezit është nën sytë e të gjithëve: që tani 11 gola dhe 6 asiste këtë sezon, gjë që ka kurorëzuar nivelin e tij të jashtëzakonshëm edhe për klubet e tjera të mëdha europiane. Tani i takon Milanit të zmbrapsë sulmet e pashmangshme.