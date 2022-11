Rihanna ka zbuluar pse ajo dhe A$AP Rocky e kanë mbajtur privat emrin dhe fotot e djalit të tyre, gati gjashtë muaj pas lindjes së tij.

Në një intervistë të fundit me Associated Press, manjatja e bukurisë 34-vjeçare reflektoi për rikthimin e saj në qendër të vëmendjes pasi mirëpriti fëmijën e saj të parë me të dashurin A$AP Rocky. Rihanna, e cila njoftoi se do të jetë kryesuese e shfaqjes së pjesës së parë të Super Bowl 2023, shpjegoi se oraret e ngarkuara të çiftit i kanë penguar ata të zbulojnë emrin e djalit të tyre në botë.

“Thjesht nuk e kemi arritur ende, me të vërtetë. Ne vetëm po shohim punët tona, “tha ajo. “Por unë mendoj se ka një liri të caktuar që vjen me një lloj si ta nxjerrësh atje.”

Sidoqoftë, stilistja vuri në dukje se performanca e saj e ardhshme në Super Bowl erdhi ende me disa raste. “Nëse do të lë fëmijën tim, do ta lë fëmijën tim për diçka të veçantë”, tha Rihanna.

Këngëtarja e “Diamonds” mirëpriti një djalë me reperin 34-vjeçar A$AP Rocky në maj.