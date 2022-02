Presidenti Joe Biden e kaloi fundjavën duke udhëhequr atë që duket si një përpjekje përfundimtare gjithnjë e më e dëshpëruar për të parandaluar një pushtim rus të Ukrainës – një pushtim që mund të ketë pasoja të rënda për pozitën e tij politike.

Nëse Presidenti Vladimir Putin urdhëron tanket e tij në fqinjin më të vogël dhe demokratik të Rusisë, ai do të dërgonte valë tronditëse në mbarë botën dhe do të shkaktonte një nga krizat më të këqija dhe më të rrezikshme të sigurisë kombëtare që nga Lufta e Ftohtë.

Dhe ndërsa nuk është qëllimi i tij kryesor, Putini do t’i shkaktonte dëme të konsiderueshme prestigjit të Bidenit dhe do të shkaktonte pasoja në kohë reale te amerikanët në një vit zgjedhor tashmë të tensionuar mes mandatit – duke përfshirë rritjen e mundshme të çmimeve, tashmë në rritje, të benzinës që shpesh veprojnë si indeks të zemërimit të votuesve dhe të perceptimeve për ekonominë.

Këshilltari i Presidentit për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan, të dielën përshkroi një fundjavë në të cilën toni i paralajmërimeve të qeverive perëndimore për një pushtim të mundshëm u bë më alarmues, duke përkeqësuar ndjenjën se grumbullimi javor i Rusisë rreth Ukrainës mund të jetë në një moment vendimtar.

“Mënyra se si ata kanë ndërtuar forcat e tyre, mënyra se si i kanë manovruar gjërat në vend, e bën të qartë mundësinë që do të ketë një veprim të madh ushtarak shumë shpejt,” i tha Sullivan Jake Tapper në “State of the Union” të CNN.

Duke sjellë në mendje një skenar të frikshëm të konfliktit masiv në Evropë, Sullivan paralajmëroi se një pushtim ka të ngjarë të fillojë me një breshëri të zgjatur sulmesh me raketa dhe bomba që mund të shkaktojnë viktima të konsiderueshme civile.

“Nëse Rusia ecën përpara, ne do të mbrojmë territorin e NATO-s, ne do t’i imponojmë kostot Rusisë dhe do të sigurojmë që të dalim nga kjo si Perëndim më i fortë, më i vendosur, më i qëllimshëm se sa kemi qenë në 30 vjet dhe se Rusia përfundimisht vuan një kosto të konsiderueshme strategjike për veprimet ushtarake”, tha Sullivan për Tapper.

Zëdhënësi i Pentagonit, John Kirby, shtoi përshtypjen se kjo mund të jetë një javë fatale, duke thënë në Fox të dielën se SHBA kishte burime të mira të inteligjencës që tregonin për një “mundësi kreshendo për zotin Putin”.

Goditje e brendshme

Shtetet e Bashkuara nuk do të dërgojnë trupa në Ukrainë për ta mbrojtur atë. Ish-republika sovjetike nuk është anëtare e NATO-s, aleancës që ka mbrojtur botën perëndimore që menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore. Pra, konflikti i drejtpërdrejtë midis ushtarëve rusë dhe amerikanë nuk ka gjasa. Megjithatë, Biden ka urdhëruar disa mijëra trupa në vijën e frontit të shteteve të NATO-s për të penguar çdo aventurizëm të mëtejshëm rus, duke përfshirë Rumaninë dhe Poloninë, dy vende që dikur ishin prapa Perdes së Hekurt, por tani janë anëtarë të aleancës, çka e tërbon Putinin.

Një pushtim rus i Ukrainës do të shkatërronte parimet demokratike dhe idenë se njerëzit mund të zgjedhin vetë udhëheqësit e tyre, parime mbi të cilat Shtetet e Bashkuara kishin ndërtuar dekada të politikës së jashtme. Ajo mund të inkurajojë Kinën që të ndërmarrë veprime kundër ishullit demokratik të Tajvanit, të cilin e konsideron territor kinez, në një konflikt që ka më shumë gjasa të tërheqë SHBA-në në një luftë të madhe sesa në një pushtim të Ukrainës.

Por më menjëherë, një pushtim rus mund të ketë një goditje të rëndësishme të brendshme brenda Shteteve të Bashkuara në një mënyrë që do të impononte më shumë dhimbje ekonomike dhe përfundimisht do të dëmtonte perspektivat e Bidenit dhe demokratëve të tij në zgjedhjet e nëntorit.

Presidenti i premtoi homologut ukrainas Volodymyr Zelensky të dielën se SHBA do të vendosë masa që do të ndëshkojnë Rusinë “me shpejtësi dhe vendosmëri”. Kjo përgjigje do të transformonte politikën e jashtme amerikane dhe do të shtonte një krizë tjetër në pjatën e mbushur të Bidenit.

Për herë të parë në 30 vjet, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, dy vendet me arsenalet më të mëdha bërthamore, do të vendoseshin në një përballje të drejtpërdrejtë. Tensionet mund të rriten më tej nëse Shtetet e Bashkuara kthehen në biznesin e vrasjes së rusëve. Në Kongres ka pasur thirrje për një kryengritje të financuar nga SHBA në Ukrainë, për të pasqyruar atë të udhëhequr nga Uashingtoni që ndihmoi në dëbimin e Moskës nga Afganistani në vitet 1980 dhe përshpejtoi rënien e Bashkimit Sovjetik. Rusia do t’i përgjigjet një fushate të tillë, dhe ka kapacitetin të prishë qëllimet dhe diplomacinë e SHBA-së në mbarë botën, duke përfshirë çështjet jetike si sfidat bërthamore të paraqitura nga Irani dhe Koreja e Veriut, të cilat të dyja kanë potencialin të shkaktojnë së shpejti një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e shtetasve amerikanë.

Një pushtim rus i Ukrainës mund të shkaktojë gjithashtu rritje të çmimeve të naftës dhe të përkthehet në dhimbje të drejtpërdrejtë në pompën e shoferëve amerikanë. Çmimet e larta të benzinës, aktualisht mesatarisht 3,48 dollarë sipas Shoqatës Amerikane të Automobilave, kanë qenë një faktor kontribues në rënien e popullaritetit të Biden. Presidenti nuk mund të përballojë një krizë me potencialin për t’i shtyrë ato edhe më lart, vetëm disa ditë pasi të dhënat kryesore të së enjtes treguan se inflacioni u rrit 7.5%, në shifrat më të këqija të tilla që nga viti 1982.

Një pushtim rus gjithashtu mund të bëjë që aksionet të bien në një mënyrë që do të godiste perceptimet e votuesve për sigurinë dhe prosperitetin ekonomik, duke thelluar shqetësimet që do të preknin më tej shpresat e demokratëve për të shmangur një dështim në zgjedhjet për Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senatin. Pastaj ka një reagim psikologjik dhe politik me të cilin Biden mund të përballet me një elektorat tashmë të pakënaqur nëse një pushtim rus i Ukrainës shton përshtypjen e një bote që del jashtë kontrollit në mënyra që e bëjnë atë dhe SHBA-në të duken të dalë jashtë loje.

Republikanët tashmë janë përpjekur ta përshkruajnë Bidenin si të dobët dhe të japin përshtypjen se ato që kanë qenë përpjekjet e fuqishme të SHBA-së për të bindur Putinin që të mos pushtojë, duke përfshirë përgatitjen e sanksioneve më të dhimbshme që SHBA dhe Perëndimi kanë vendosur ndonjëherë ndaj Moskës, nuk arritën të ndikojë te lideri rus. Ish-presidenti Donald Trump po bën një argument që do të bëhet i njohur nëse ndodh një pushtim. Ai pohoi në një intervistë për Fox të shtunën se Putini ishte inkurajuar të sfidonte Shtetet e Bashkuara për shkak të evakuimit kaotik të ekipit të Bidenit nga Afganistani.

“Kur ata i shikuan të gjitha këto, mendoj se u trimëruan”, tha Trump. Ish-Presidenti pohoi gjithashtu se do ta kishte penguar Putinin të mbante një qëndrim të tillë, duke shtuar: “Unë e njoh shumë mirë, kalova shumë mirë me të. Ne e respektonim njëri-tjetrin”. Trump pretendoi se asnjë administratë nuk kishte qenë më e ashpër ndaj Rusisë sesa ajo që ai drejtonte. Ndërsa që administrata e tij kishte një politikë të fortë ndaj Moskës, duke përfshirë dërgimin e armëve në Ukrainë, Trump shpesh dukej se po ndiqte qasjen e tij personale, e cila përfshinte rrëqethjen përpara Putinit dhe miratimin e këndvështrimit të liderit rus për çështjet kryesore, përfshirë mohimin e ndërhyrjes së Putinit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA.

Një presidencë e dytë e Trump do të ngrinte pyetje reale për të ardhmen e NATO-s që do të luante sërish në objektivin e Putinit për të ndarë apo edhe shkatërruar aleancën. New York Times raportoi, për shembull, në vitin 2019 se Trump kishte folur privatisht për tërheqjen nga organizata që ai e kritikonte shpesh, një veprim që, nëse shkonte përpara, do të përfaqësonte një fitore masive për Rusinë. (përktheu lapsi.al) Çdo veprim në Ukrainë që dëmton Biden mund të ndihmojë Trumpin dhe fushatën e tij në pritje, një faktor që mund të luajë në llogaritjet e një lideri rus i cili tashmë ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane me qëllimin për të ndihmuar Presidentin e 45-të.

Një presidencë tashmë në telashe

Komentet e Trump gjatë fundjavës synonin qartësisht të sinjalizonin republikanët se si të sulmonin Bidenin nëse do të ndodhte një pushtim rus. Partia Republikane ka shpenzuar muaj duke ndërtuar një mesazh zgjedhor afatmesëm, i përqendruar në idenë se Biden është i dobët dhe i paaftë dhe se bota ka humbur respektin për SHBA-në me largimin e burrit të fortë Trump.

Biden i përcolli një paralajmërim të drejtpërdrejtë Putinit në lidhje me veprimet e SHBA-së, përfshirë sanksionet që mund të dëmtojnë ekonominë ruse nëse ndodh një pushtim, në një telefonatë të shtunën. Por kontaktet e tij të shpeshta me liderin rus rrezikojnë ta lënë atë të hapur ndaj akuzave për dobësi nëse Putini injoron paralajmërimet e SHBA dhe marshon në Ukrainë gjithsesi.

Udhëheqësit republikanë duan gjithashtu të theksojnë çmimet e larta të benzinës dhe mallrave bazë, të shkaktuara kryesisht nga pandemia, për të portretizuar menaxhimin ekonomik të Biden si një fatkeqësi, pavarësisht nga numri më i madh i vendeve të punës në dekada. Pra, shumë nga ngjarjet kaskadë që do të rezultojnë nga një pushtim rus i Ukrainës mund të luajnë në duart e tyre.

Presidenca e Biden-it tashmë po lëkundet. Miratimi i tij ra në 41% në një sondazh të ri të CNN/SSRS të publikuar javën e kaluar dhe një pushtim rus i Ukrainës do të thellonte ndjenjën e krizës që tashmë po shtrëngon kontrollin e saj në Shtëpinë e Bardhë. Historia sugjeron që presidentët në atë vështirësi pësojnë humbje therëse në zgjedhjet mid-term në mandatin e tyre të parë. Sondazhi i CNN, i kryer në janar dhe shkurt, zbuloi se vetëm 45% e votuesve me prirje demokrate donin të shihnin partinë të riemëronte Biden në vitin 2024, ndërsa 51% preferonin një kandidat tjetër. Nuk kishte lajme shumë më të mira për Trump, megjithatë, me 50% të votuesve me prirje republikane dhe republikane që dëshironin që kjo parti ta emëronte përsëri dhe 49% donin një kandidat alternativ.

Biden nuk ka gjasa të marrë shumë kredi nga votuesit për atë që, megjithë disa gabime retorike, ka qenë një përpjekje shumë-frontesh dhe e suksesshme për të bashkuar aleatët e Amerikës në NATO dhe për të ndërtuar një grup pasojash ndëshkuese për Moskën nëse pushton Ukrainën.

Çdo vendim i Putinit për t’u ndalur në prag të një pushtimi dhe për të hequr dorë nga forcat e tij do t’i lejonte Presidentit të argumentonte në prag të afatit të mesëm se forca dhe aftësia e tij shtetërore kishin bërë që Rusia të tërhiqej. Por udhëheqësi rus nuk ka gjasa të heqë dorë nga presioni mbi Ukrainën – edhe nëse ai nuk ndërmerr një pushtim të plotë – dhe pa dyshim që planifikon të jetë një dhimbje koke e vazhdueshme për SHBA-në dhe Biden.

CNN, përshtati në shqip