Teksa lundroni nëpër Instagram, TikTok ose Pinterest këtë dimër dhe do të shihni mijëra fytyra rinore të përshtatura brenda asaj që duket si një çorape e thurur. Kapuçi, i quajtur ndonjëherë maskë skijimi, është bërë një element kryesor i pazakontë sartorial dhe një hyrje e vonë në garën për të pretenduar tendencën më të nxehtë të modës të vitit 2021.

E bërë zakonisht nga leshi, mohair ose ndonjë formë fije, ky kapuç i punuar me dorw lë vend për një vrimë të madhe pwr tw shfaqur fytyrën ose vetëm për sytë. Në TikTok, , ka 102.6 milionë video të bashkangjitura me hashtag “#balaclava”, ndërsa 248,000 njerëz të tjerë në Instagram kanë postuar në lidhje me aksesorin e pazakontë. Interesi është gjithashtu në Google, me pyetjen “si të thurni një balaclava(kapuç)” që është rritur më shumë se 5000% në 12 muajt e fundit falë hobit të preferuar pandemik të Gjeneral Z.

“Dizajnet e fundit të balaclava nga Stella McCartney e deri tek ato që tani janë në shitje në Zara po nxisin kërkesën në të gjitha moshat,” tha Jessica Payne, shefja e modës në Pinterest. Ajo vuri në dukje se kërkimet për balaclava janë rritur me 230% që nga fillimi i nëntorit.

Ky aksesor është bërë i preferuari i stinws sw dimrit, pjesërisht për shkak të komoditetit të tij në një botë të mandatuar nga maska.

Shumw njerwz mendojnw se kjo lloj tendenca ka ndodhur pwr vetw faktin se njerëzit ndihen mw komod duke pasur një pjesë të fytyrës së tyre të mbuluar duke qwnw se kjo prirje përshtatet aq mirë në pandemi.

Por kapuçët ishin gjithashtu një shtyllë e fortw nw pasarelw këtë vit, që nga dizenjimi i maskës në stilin e shahut të të ndjerit Virgil Abloh, deri te stili avangard i Givenchy me brirë djalli të thurura.

Stili post-sovjetik

Pra, nga erdhi balaclava dhe si e kapi imagjinatën e disa prej stilistëve më të mëdhenj të industrisë?

Historikisht, balaclava lidhet më shpesh me taktikat e luftës sesa me tendencat e pasarelws. Këto maska ​​e kanë marrë emrin e tyre nga qyteti port ukrainas i Balaclava, sfondi i një beteje në 1854 gjatë Luftës së Krimesë, ku trupat britanike dhe irlandeze u dërguan për të luftuar ushtarët rusë në kushte ngrirjeje. Morali gjatë luftës ishte i ulët, jo vetëm për shkak se ushtria e Mbretërisë së Bashkuar mbërriti me asgjë tjetër përveç uniformës së tyre të konsumuar. Kur lajmet për këtë mungesë skandaloze të furnizimeve u kthyen në Britaninë e Madhe, gratë britanike filluan të thurinin kapele me fytyrë të plotë për burrat e tyre.

Mbulesa e thurura e kokës që atëherë është bërë simbolike e milicisë së Evropës Lindore pasi është përdorur nga demonstruesit separatistë pro-rusë për të shmangur mbikëqyrjen. Për shumë njerëz, ato lexohen si tregues të sjelljes kërcënuese, anti-konformiste.