A ka gjë më të keqe se të lini një shtrat të ngrohtë ndërsa jashtë bie shi?

Kur vjen vjeshta, ditët shkurtohen, temperaturat ulen dhe pikat e shiut krijojnë ninullën më të bukur teksa godasin dritaren e dhomës së gjumit.

Edhe nëse kjo ninullë natyrore përfshin bubullima.

Nëse keni probleme me funksionimin kur bie shi dhe dëshironi të kaloni një ditë me shi nën një batanije në ëndrra të ëmbla, mos u shqetësoni, nuk jeni vetëm.

Hulumtimet kanë konfirmuar se shumica e njerëzve kanë të njëjtin problem dhe shkenca ka shpjeguar pse na ndodh.

Trupat tanë janë në harmoni me natyrën. Ritmi cirkadian është e ashtuquajtura ora natyrale e ndërtuar në trurin tonë. Ai kontrollon proceset biologjike si gjumi dhe oreksi dhe është e vështirë të luftosh me të.

Shi dhe humor i keq

Biologjia është plot me shpjegime se pse ndihemi kaq të përgjumur kur bie shi. Për shembull, shkenca ka konfirmuar vazhdimisht se ekziston një lidhje midis motit dhe gjendjes sonë emocionale.

Një studim i vitit 2011 konfirmoi se nëntë për qind e njerëzve zemërohen më lehtë kur bie shi dhe të njëjtat situata të jetës nuk i shqetësojnë ata në atë masë gjatë ditëve me diell.

Kjo situatë ka të bëjë me rrezatimin ultravjollcë, ose mungesën e tij. Ashtu si shumica e gjallesave, njerëzit kanë nevojë për dritë për të funksionuar. Është vërtetuar se rrezet e diellit rritin nivelin e serotoninës, hormonit të lumturisë që na mungon gjatë ditëve me shi.

Drita e zbehtë gjithashtu stimulon gjëndrën pineale për të prodhuar melatonin, një hormon që rregullon ritmin e lartpërmendur cirkadian. Kur melatonina “rritet”, ne natyrshëm ndihemi të përgjumur. Kjo është arsyeja pse njerëzit që vuajnë nga pagjumësia e përdorin këtë hormon si terapi.

Fajtori për përgjumjen tonë kur bie shi është lagështia. Në ditët kur shiu e bën ajrin të rëndë dhe ngjitës, lagështia mund të jetë dobësuese për mekanizmat e trupit për t’u ftohur, thotë Michelle Drerup, MD, drejtore e mjekësisë së gjumit të sjelljes në Klinikën Cleveland.

Gjërat e vogla që ndihmojnë

Nëse vendosim të rrimë gjithë ditën para televizorit sepse bie shi dhe të mos bëjmë asgjë, do të jemi edhe më të përgjumur dhe të dëshpëruar.

Nëse detyrimet tona të përditshme na lejojnë ta kalojmë ditën kështu, duhet ta përqafojmë dhe ta shijojmë. Nëse ende nuk mund ta përballoni këtë luks, mund të lexoni më poshtë disa këshilla që do t’ju ndihmojnë të mposhtni këtë ndikim të ditëve me shi.

Edhe pse nuk tingëllon si zgjedhja numër një, veçanërisht në një ditë të zymtë dhe të ftohtë, një stërvitje e shkurtër, është mënyra më e mirë për të mposhtur përgjumjen nga shiu.

Nëse ndiheni të përgjumur në punë, largohuni nga tavolina juaj, bëni një shëtitje dhe bisedoni me kolegët tuaj. Mënyra më e mirë është të ecësh me një koleg për disa minuta, me një bisedë dhe një kafe. Në këtë mënyrë do ta çrrënjosni shpejt dhe lehtë ndjenjën e rëndë që ju ka pushtuar.

Kaloni kohë jashtë. Pavarësisht se është e vrenjtur dhe e zymtë, drita sërish do të ketë një efekt pozitiv tek ju. Dilni në tarracë dhe merrni disa minuta për të marrë frymë në ajër të pastër. Një dhomë e mbyllur dhe e errët është armiku më i keq,thotë studimi.