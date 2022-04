Pas vendimit të Partisë Socialiste për të mos përjashtuar djalin e ish-deputetit Aqif Rakipi, Orlando Rakipi nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, ka ardhur reagimi i ish-kryedemokratit Lulzim Basha. Ish-kryetari i PD-së thotë se kryeministri Rama është bërë mburoja e non gratave sepse ai nuk qëndron dot në pushtet nëse nuk janë ata. Kujtojmë që javën e shkuar, Departamenti i Thesarit të SHBA-së ka shpallur ‘non grata’ Rakipin për përfshirje në veprimtari kriminale. Një shembull të kësaj deputeti Basha quan edhe masakrën zgjedhore të 25 prillit, me vota të siguruara sipas tij nga krimi i organizuar.

Pyetja që shtrohet sot është: për kë bleu vota Aqif Rakipi dhe krimi i organizuar në 25 prill? Edi Rama e di përgjigjen e kësaj pyetje, prandaj po mbron ortakët e tij në këtë krim zgjedhor, pa të cilët nuk do të ishte në pushtet. Sot, për qytetarët shqiptarë dhe partnerët ndërkombëtarë, është më e qartë se kurrë se kush do një Shqipëri të pastër nga korrupsioni dhe politikanët e lidhur me krimin, dhe kush do që asgjë të mos ndryshojë në këtë vend dhe që ata që e kanë shpopulluar dhe varfëruar Shqipërinë, të pasurohen edhe më shumë në kurriz të shumicës së ndershme të shqiptarëve”, shkruan Basha.