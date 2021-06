Partia Socialiste do të mbledhë sot pasdite Kongresin e jashtëzakonshëm. PS pritet të paraqesë vizionin për Shqipërinë 2030 dhe angazhimet kryesore të programit qeverisës. Kongresi i PS do të nisë në orën 17:30 dhe do të zhvillohet në stadiumin “Air Albania”, në zbatim të masave kundër koronavirusit.

Një ditë më parë sekretari i përgjithshëm i PS Taulant Balla deklaroi se Kongresi do të nisë me surpriza të bukura, ku do të ketë mesazhe dhe përshëndetje nga socialistët e vjetër, që sipas tij, kanë kontribuar në PS, dhe në të njëjtën mënyrë edhe për rrugëtimin evropian të Shqipërisë.

Më tej, Balla tha se Kongresi do të vijojë me analizën e thellë në të gjitha strukturat e Partisë Socialiste, duke shtuar se në dy zgjedhjet e fundit, ato të 2013 dhe 2017, nuk është bërë një analizë e tillë për gjërat që nuk janë bërë mirë brenda PS-së.

Kongresi përkon edhe me 30-vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste.

Në vendimin për thirrjen e Kongresit të jashtëzakonshëm të partisë gjatë Asamblesë së PS u miratuar dhe rendi i ditës.