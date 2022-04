Deputetët socialistë do të dorëzojnë sot zarfin, brenda të cilit do të jenë emrat e 3 kandidatëve që ata propozojnë për president. Në ora 10:00 Grupi Parlamentar Socialist do të nisë procesin e identifikimit të kandidaturës për presidentin/en e republikës. Deputetët do të depozitojnë në një sekretari të posaçme zarfin dhe më pas propozimet do vlerësohen nga Balla, Spiropali dhe Gjiknuri. Më pas nesër do të zhvillohet takimi i parë me opozitën parlamentare. 3-shja socialiste do të takohet me Enkelejd Alibeajn nga Partia Demokratike, Mesila Dodën nga Demokracia për Integrim dhe Fatmir Mediun nga Aleanca për Ndryshim, por pa përfshirë Komisionin e Rithemelimit të PD-së.

Edhe qytetarët që duan të bëjnë ndonjë propozim mund ta dërgojnë emrin në adresën zyrtare email: [email protected] Balla tha se do të ftohet edhe shoqëria civile në një takim për të marrë propozim për një emër. Presidentit Ilir Meta i përfundon afati më 24 korrik, por kreu i Grupit Parlamentar Socialist shprehet se procesi ka nisur më herët për të qenë në kohë.