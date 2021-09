Veprimi i djeshem i mitropolitit serb Joanikije ne Cetinje Èshtè provokim i hapur i çeshtjes kombetare shqiptare Manastiri i Cetijes u be dhe nje here vater luft nxitese per kthimin e ushtrise serbe ne Kosove.Ky veprim duhet te denohet nga Be dhe Usa.Si provokacion i hapur dhe lufte nxites aq me keq qè polici qe ka luftuar ne Koshare dhe ska zen mend bem kryq dhe mediton tè kthehet prap atje.Mendoj qe qeveria Kosoves dhe Shqiperise te reagojn ashper duke denoncuar kudo si synim pushtimi i trojeve Shqiptare.

Flamur Bupapaj/Rtv Nacional 93.6 FM